Gemeinsame Sache: "Quatro, Scott & Powell"

Audio: Gianna Nannini mit neuem Album "Amore gigante"

WDR 4 | 21.11.2017 | Länge: 03:04 Min.

Seit über 40 Jahren ist Gianna Nannini in der Musik-Szene aktiv. "America" hieß 1979 ihr erster, nicht ganz unumstrittener Hit. Während sie in Italien über all die Jahre immer gefragt war, glich ihre Karriere bei uns einer Achterbahn-Fahrt! Rock, Pop, Chanson, Jazz, ja sogar Ausflüge in "klassische Gefilde" unternahm sie. Jetzt ist Gianna Nannini wieder da, mit einem neuen Album, das es in sich hat. Autor: Thomas Steinberg. | audio