Fleetwood Mac: "Before the beginning"

Fleetwood Macs Geschichte beginnt bereits in den 60ern mit "Peter Green´s Fleetwood Mac". An deren Jahre 1968 bis 1970 erinnert jetzt eine Box mit drei CDs und kleinem Buch: "Before The Beginning", also "Vor dem Anfang". Darauf sind raue, bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen und einige Demoversionen. Und die klingen so ganz anders als die Pop-Hits, mit denen die Band in den 70ern den endgültigen Durchbruch schaffte. Autor: Oliver Rustemeyer.

