Fischer-Z: Swimming in Thunderstorms

John Watts hat immer das gemacht, was er wollte und gehört zu der Sorte Künstler, die schwer einzuschätzen sind und sich in ihre Sache nur ungern reinreden lassen. Trotz aller Solo-Aktivitäten und diverser Projekte: Die Konstante in seinem künstlerischen Leben blieb stets die Band Fischer-Z. Autor: Thomas Steinberg.

