Eine Chance für den Aachener Karneval in Brüssel

WDR 4. . 02:24 Min. . Verfügbar bis 25.01.2021. WDR 4.

Schafft es der närrische Karneval vom Rhein, die sonst oft so trockenen EU-Politiker im Parlament in Brüssel für einen Abend in Jecke zu verwandeln? Abgeordnete Sabine Verheyen aus Aachen hat in dieser Woche den Brauchtum ihrer Heimat als Schirmherrin der Närrischen Europäischen Gemeinschaft ins Zentrum Europas gebracht.

