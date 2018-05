Ein Archiv für Rocklegende Bruce Springsteen

WDR 4 | 29.05.2018 | 04:10 Min.

Alles, was Rocklegende Bruce Springsteen betrifft, ist jetzt Thema eines Archivs, das an der Monmouth University in New Jersey zugesammengestellt wird – ganz in der Nähe, wo der "Boss" wohnt und aufgewachsen ist. Autor: Martin Klaus Höfer.

Audio Download .