Audio: Auf Kloppos Spuren in Dortmund

WDR 4. . 02:08 Min. . WDR 4.

Wie es sich anfühlt, im Finale zu stehen - das weiß Jürgen Klopp. Wie es sich anfühlt, das Endspiel auch zu gewinnen - das will er heute Abend herausfinden. Mit seinem FC Liverpool tritt er heute Abend um 21 Uhr im Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur an. Bei uns in NRW drücken heute Abend ganz viele Menschen Kloppo die Daumen. Vor allem in Dortmund, wo er ja sieben Jahre lang den BVB trainiert hat. Autor: Katharina Strohmeyer. | audio