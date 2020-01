Die Karriere von Céline Dion

WDR 4. . 02:20 Min. . Verfügbar bis 26.01.2021. WDR 4.

Céline Dion wird als jüngste von 14 Kindern in Charlemagne, Québec, geboren. Ihr Hit "My heart will go on" aus dem Film Titanic machte sie zu einer der kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen der Welt: Ein Rückblick auf ihre Karriere.

Audio Download .