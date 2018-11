David Crosby "Here if you listen"

WDR 4 | 01.11.2018 | 02:54 Min.

Er ist ein Überlebender der Popmusik. Ein halbes Jahrhundert nach Woodstock und Monterey leidet David Crosby an den Folgen seines Hippie-Rausches. Musikalisch spürt man davon allerdings nichts, er ist immer noch sehr fleißig: Mit 77 hat Crosby jetzt sein viertes Soloalbum in fünf Jahren veröffentlicht: "Here If You Listen".