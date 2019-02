Audio: Kommentar: Es dürfen auch mal Pommes sein

WDR 4 Zur Sache | 04.02.2019 | Länge: 01:58 Min.

Von Irene Geuer. Ernährungsministerin Julia Klöckner will jetzt an den Kinderteller in den Restaurants ran. Der Grund ist, dass die Hochschule Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Heidelberg festgestellt hat, dass auf diesen Tellern ganz selten was Gesundes ist. | audio