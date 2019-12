Das war Weihnachten 1989

Wir reisen 30 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1989. Im Dezember 89 wurden die Hüften geschwungen – Lambada hieß der neue Modetanz. Passend zum Geist der Weihnacht zeigte Phil Collins Mitgefühl für Obdachlose, die er in "Another Day In Paradise" besang, ein Nummer eins Hit im Dezember 89.

