Audio: 80er Klassiker: "We didn't start the fire" von Billy Joel

WDR 4. . 03:06 Min. . WDR 4.

Das Album "Stormfront" produzierte Billy Joel 1989 gemeisam mit Foreigner-Gitarrist Mick Jones, der große Hit darauf war: "We Didn’t Start The Fire". Der Song war damals Joels dritte Nummer-1 in den USA, bei uns schaffte er es bis auf Platz 4 der Single-Charts. Autor: Thomas Steinberg. | audio