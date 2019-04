Alan Parsons neues Studioalbum: "The Secret"

WDR 4. . 02:27 Min. . WDR 4.

Als junger Toningenieur mit Anfang 20 arbeitete Alan Parsons in den Abbey Road Studios an den letzten beiden Beatles-Alben. Auch für Meilensteine von Pink Floyd wie „The Dark Side Of The Moon“ saß er an den Reglern. Mit seinem eigenen Projekt rückte er dann ab Mitte der 70er selbst ins Rampenlicht. Jetzt taucht der Brite mit einem neuen Studioalbum wieder auf, dem ersten seit 15 Jahren: "The Secret"."

Audio Download .