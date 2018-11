40 Jahre Extrabreit

WDR 4 | 12.11.2018 | 03:03 Min.

Extrabreit hat sich einen speziellen Status in der deutschen Musikszene erspielt und ist heute "Kult". Das zeigt u.a. der diesjähriger Auftritt in "Wacken", einem der größten Heavy-Metal-Festivals in der Nähe von Hamburg. Und die Band aus Hagen feiert nun ihr "40stes" mit einer Weihnachtstour. Autor: Thomas Steinberg.

Audio Download .