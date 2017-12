Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: CD-Rezension: The King's Singers - Gold

WDR 3 TonArt | 08.12.2017 | Länge: 06:51 Min.

1968 begann die Erfolgsgeschichte des Vokalsextetts The Kings Singers am King’s College in Cambridge. Zum 50. Jubiläum erscheint nun ein Tripel-Album mit dem Titel "Gold", gesungen von der stark verjüngten aktuellen Besetzung. Marcus Stäbler stellt es vor. (The King's Singers: Gold. Signum Records SIGCD500) | audio