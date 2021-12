Zwischen Musik und Poesie: Die Komponistin Farzia Fallah

WDR 3 TonArt. . 06:14 Min. . Verfügbar bis 15.12.2022. WDR 3.

Das Archiv Frau und Musik vergibt jedes Jahr ein Stipendium an eine vielversprechende Komponistin. Dieses Jahr ging es an Farzia Fallah aus Köln, geboren in Teheran. Ida Hermes hat die Komponistin besucht.

