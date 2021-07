Audio: Camille Saint-Saëns auf Gran Canaria

WDR 3 TonArt. . 06:30 Min. . WDR 3.

Es sind schwere Zeiten für Fernweh-Geplagte, daher laden wir zu drei Kurz-Urlauben ein. Auf den Spuren wichtiger Komponisten besuchen wir herrliche Orte in Europa. So folgen wir Camille Saint-Saëns nach Gran Canaria, wohin er so gerne reiste, dass er in Frankreich bald als vermisst galt. | audio