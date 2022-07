Audio: Die iranische Komponistin Aftab Darvishi im Porträt

Die iranische Komponistin Aftab Darvishi hat in Teheran, Amsterdam und Den Haag studiert. Sie hat Sophie-Caroline Danner erzählt, was Schmetterlinge in ihrer Musik mit der Suche nach einem neuen Zuhause zu tun haben. | audio