Tonart-Weihnachtstipp: Szymon Laks

WDR 3 TonArt | 14.12.2017 | 08:47 Min.

"Ein klingendes Memento für alles, was in den Konzentrationslagern zum Schweigen gebracht wurde," so Michael Schwalb über seinen persönlichen Weihnachtstipp - Kammermusik des polnisch-französischen Komponisten Szymon Laks. (Chandos Reihe "Music in Exile", Chamber Works by Szymon Laks; Divertimento / Wind Concertino / Passacaille / String Quartet No 4 / Piano Quintet / Sonatina; ARC Ensemble; CHAN 10938; LC 7038; EAN 095115198322)

