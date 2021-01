Audio: Humor in der Musik Teil 2: Humor bei Haydn

Humor hat viele Facetten. Manchmal erweist er sich auch als revolutionär und bewusstseinserweiternd. Joseph Haydn zum Beispiel unterläuft in vielen seiner Werke die Erwartungen seines Publikums. Markus Bruderreck fragt, was Joseph Haydns musikalische Späße so besonders machen. | audio