Sehnsucht nach schönen Stimmen? Das Aalto-Theater Essen ruft an

WDR 3 TonArt. . 03:32 Min. . Verfügbar bis 16.04.2022. WDR 3.

Nach langem Lockdown kann Mangel an schönen Konzert- und Opernelebnissen auftreten. Das Aalto-Theater will abhelfen, kleine Teams des Essener Hauses rufen auf Wunsch Zuhause an. Niklas Rudolph hat zugehört.

