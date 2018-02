Audio: Der lange Schatten des stillen Beatle - George Harrison zum 75.

WDR 5 Musikbonus | 24.02.2018 | Länge: 55:43 Min.

Bei "Here comes the sun" denken die meisten nur an die Beatles. Dass den Knaller der "dritte Mann" komponiert hat, ist manch einem nicht bekannt: Vor 75 Jahren erblickt der Jüngste der Crew das Licht der Welt.Moderation: Ariane Jacobi | audio