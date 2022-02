Audio: CD Rezension "3 von Jetzt" - Februar

WDR 3 TonArt. . 06:33 Min. . WDR 3.

In der Rubrik "3 von jetzt" stellt WDR 3 Tonart Ihnen monatlich drei CDs mit zeitgenössischer Musik vor. Dieses Mal hat Tuula Simon Musik von einer jungen Komponistin dabei, die sich offensichtlich in Achtsamkeit übt; von einem Kontrabassisten, der die verrücktesten Klänge auf seinem Instrument erzeugen kann und von einem Kammerorchester aus Lapland, das ganz in seinem Element ist. | audio