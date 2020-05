Pixel-Sonaten - Level 4

WDR 3 TonArt. 07:02 Min. Verfügbar bis 28.05.2021.

Randvolle Konzertsäle, ein junges, begeistertes Publikum, das während des Konzerts in Tränen ausbricht und am Ende Standing Ovations. Kai Löffler untersucht, wie Videospielmusik in den Konzertsaal kam.

