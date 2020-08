Audio: Julia Sophie Wagner über Lieder von Charles Ives

WDR 3 TonArt. . 08:35 Min. . WDR 3.

Das Liedschaffen von Charles Ives deckt eine große Bandbreite an musikalischen Ideen und Stilen ab, erzählt die Sorpanistin Julia Sophie Wagner über ihr neues Album mit Ives Liedern "In the Alley". | audio