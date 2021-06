Oper Köln präsentiert Charles Gounods' Urfassung von "Faust"

Audio: Im Gespräch: der Pianist Sebastian Knauer

WDR 3 TonArt. . 10:47 Min. . WDR 3.

"Ludwig FUN Beethoven" - so hat Sebastian Knauer sein Festival in Aachen genannt, das in diesem Jahr nur online stattfinden kann. Im Gespräch mit Katja Ruppenthal erzählt der Pianist auch über seine neue CD mit Musik von Mozart und Nyman. | audio