Audio: Videowalkopera "The Soul of the Zeit"

WDR 3 TonArt. . 06:33 Min. . WDR 3.

Reale und digitale Welten sollen verschmelzen in "The Soul of the Zeit" des Kölner Musiktheater-Kollektivs "Paradeiser Productions". Thilo Braun hat die "Videowalkopera" ausprobiert: Mit seinem Smartphone hat er sich an einem nasskalten Dezembertag von Bildern und Klängen durch Köln-Ehrenfeld führen lassen. | audio