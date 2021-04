Musik zur Passion: Die sieben letzten Worte Jesu

WDR 3 TonArt. . 07:00 Min. . Verfügbar bis 01.04.2022. WDR 3.

Sieben Worte soll Jesus am Kreuz gesprochen haben. Diese sieben letzten Worte finden seit dem Mittelalter Eingang in Passionsspiele und sind bis heute immer wieder vertont worden. Andreas Pehl hat sich mit dem Dirigenten Frieder Bernius unterhalten über Haydns "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze".

Audio Download .