Musik und Klima - Teil 3: Wie klimaschädlich ist Musikhören?

Audio: Miniaturen der Zeit - Uraufführung von "Tikkun"

WDR 3 TonArt. . 24:28 Min. . WDR 3.

Am 29. Oktober wurde die Miniatur der Zeit "Tikkun" von Sarah Nemtsov in WDR 3 Tonart uraufgeführt. Susanne Herzog war in der Kölner Philharmonie dabei, hat von den letzten Proben berichtet und mit der Komponistin und Chefdirigent Cristian Măcelaru über das Werk gesprochen. | audio