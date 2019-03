Live-Musik mit der Pianistin Elisabeth Brauß

WDR 3 TonArt | 21.03.2019 | 43:48 Min.

"Mozart ist einfach mein Gott", so Elisabeth Brauß. Die junge Pianistin aus Hannover ist im BBC New Generation Artists Scheme, moderiert ihre Konzerte und begeistert junges Publikum. Sie spielt live in WDR 3 Tonart.

