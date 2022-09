Kultur in der Krise: Fachkräftemangel an Opernhäusern

WDR 3 TonArt. . 06:15 Min. . Verfügbar bis 19.09.2023. WDR 3.

An jedem Opernhaus arbeiten viele Handwerker, damit eine Premiere auf die Bretter kommt. Doch gibt es genügend Nachwuchs in der Branche? Barbara Overbeck hat sich am Landestheater Detmold und am Aalto Theater in Essen umgehört.

Audio Download .