Komponistin im Fokus: Vítězslava Kaprálová

Audio: Händels Oratorium "Esther" in hebräischer Fassung

WDR 3 TonArt. . 06:59 Min. . WDR 3.

Georg Friedrich Händels Oratorium "Esther" wird in einer hebräischen Fassung am 10.7. ab 20:04 im Rahmen des ARD Radiofestivals ausgestrahlt. Thomas Daun hat mit dem israelischen Dirigenten und Musikologen Shalev Ad-El über diese Fassung gesprochen, die im Jahr 2002 in New York erstmals aufgeführt wurde und die Shalev Ad-El nun mit fünf Solistinnen und Solisten, dem Chorwerk Ruhr und Concerto Köln einstudiert hat. | audio