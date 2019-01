Klassik in Club-Atmosphäre

WDR 3 TonArt | 08.01.2019

Klassikkonzerte in schummriger Club-Atmosphäre, mit Long Drink in der Hand - in deutschen Großstädten gibt es immer mehr Lounge-Konzepte für klassische Musik. Oda Tischewski ist zu einer "Klassik Lounge" in Berlin gegangen um zu erfahren, wie das Publikum darauf reagiert.

