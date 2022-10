Kinderorchester NRW - hier üben Kinder wie die Profis

WDR 3 TonArt. . 05:51 Min. . Verfügbar bis 24.10.2023. WDR 3. Von Greta Hey.

Mehr als 70 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren spielen im NRW Kinderorchester. Sie komen aus ganz NRW, um in den Ferien stundenlang ihr neues Konzertprogramm zu üben. Greta Hey war bei den Proben. Am 30. Oktober ist Konzert in Wuppertal.

