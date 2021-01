Audio: Musikgeschichte neu erzählt - Mendelssohn und der Loch Ness

Die schottische Reise von Felix Mendelssohn ist in die Musikgeschichte eingegangen. Mendelssohn schrieb hier die Hebriden-Ouvertüre, die Schottische Sinfonie. Warum war diese Reise so inspirierend? Und was hat das Ungeheuer von Loch Ness damit zu tun? Barbara Overbeck erzählt die wirklich wahre Geschichte von Mendelssohns unheimlicher Begegnung in Schottland. | audio