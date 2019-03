Fragenkoffer mit dem Tenor Peter Seiffert

Audio: ARD Radio Tatort: Der Schatz in der Taverne

WDR 3 Hörspiel Radio Tatort | 15.03.2019 | Länge: 50:29 Min.

Ein Mord bringt alte Legenden an die Öffentlichkeit – Eigentlich wollte ein Investor mit dem Umbau des alten Palais in Bruck am Inn Gewinne erzielen. Doch dann wird er tot aufgefunden. // Von Robert Hültner / Regie: Ulrich Lampen / BR 2019 / www.hoerspiel.wdr.de | audio