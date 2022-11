Fragenkoffer mit David Garrett

Audio: Das Sinfonieorchester Kiew in NRW

Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat das Sinfonieorchester Kiew Exil in Gera gefunden. Von hier aus touren die Musiker, um sich für ihre Heimat und Kultur einzusetzen. Philip Ritter hat sie beim Konzert in Coesfeld getroffen. | audio