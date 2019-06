Audio: Grillkohle lokal: Meilerwoche in Fürthen-Opsen

WDR 3 Kultur am Mittag. . 05:18 Min. . WDR 3.

Die Köhlerei ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. In einem Meiler wird Holz in Kohle verwandelt. Wie bei der Meilerwoche in Fürthen. Auch da ist das Thema Nachhaltigkeit angekommen. Ein Beitrag von Peter Backof. | audio