WDR präsentiert "Miniaturen der Zeit"

So lassen sich die Themen unserer Zeit in zeitgenössische Musik übersetzen - der WDR hat einen Zyklus mit zwölf internationalen Auftragskompositionen gestartet. Los geht es am Freitag (28.05.2021) mit einer Uraufführung live in WDR 3 Tonart zum Thema Klimakatastrophe. | mehr