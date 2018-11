Audio: CD-Rezension: Lieder nach dem 1. Weltkrieg

WDR 3 TonArt | 09.11.2018 | Länge: 07:06 Min.

"Requiem: The pity of war" - unter diesem Titel haben Ian Bostridge und Antonio Pappano ein Liedprogramm zu den Schrecken des 1. Weltkrieges zusammengestellt. Für Christoph Vratz ist die Interpretation Geschmackssache. (Requiem: the Pity of War / Lieder von Mahler, Stephan, Weill, u.a. / Ian Bostridge, Antonio Pappano / Warner 0190295661564) | audio