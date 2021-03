Audio: Bernhard Neuhoff zum Tod von James Levine

James Levine war einer der großen amerikanischen Dirigenten und der unumstrittene Star der Metropolitan Opera in New York. Zuletzt war er jedoch nicht mehr wegen seiner Musik in den Schlagzeilen, sondern weil er wegen Missbrauchsvorwürfen den Job an der MET verlor - nach mehr als 40 Jahren. Gespräch mit BR-Musikredakteur Bernhard Neuhoff. | audio