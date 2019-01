Audio: Musikvermittlung für junge Ohren - Lydia Grün im Gespräch

WDR 3 TonArt | 09.01.2019 | Länge: 09:20 Min.

Was hat die Musikvermittlung in den letzten 20 Jahren erreicht, was hat sich verändert? Fragen an Prof. Lydia Grün, Geschäftsführerin des Netzwerks Junge Ohren e.V., das Musikvermittlungsprojekte bündelt. | audio