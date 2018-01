Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: CD-Rezension: Blockflötenkonzerte von Vivaldi

WDR 3 TonArt | 02.01.2018 | Länge: 06:54 Min.

In seiner Neuaufnahme präsentiert Stefan Temmingh eine ausgereifte Sicht auf die bekannten sechs Konzerte Antonio Vivaldis, findet unser Rezensent Andreas Nachtsheim. Zwischen den Vivaldi-Konzerten stehen Bach-Werke als akustische Trenner. (A. Vivaldi: The Concertos for Recorder; Stefan Temmingh, Capricornus Consort Basel; Accent 24332) | audio