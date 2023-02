Chi-Chi Nwanoku: "Möchte Schwarze Musiker finden"

WDR 3 TonArt. . 09:38 Min. . Verfügbar bis 07.02.2024. WDR 3.

Kontrabassistin Chi-Chi Nwanoku hat das erste europäische Symphonieorchester gegründet, in dem fast ausschließlich People of Color mitspielen. "Ein Ort, an dem alle zuhause sind", erzählt sie Philipp Quiring.

