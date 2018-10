Audio: Eleonore Büning über Ludwig van Beethoven

WDR 3 TonArt | 18.10.2018 | Länge: 17:22 Min.

Schon in ihrer Dissertation hat sich Eleonore Bühning eingehend mit Beethoven beschäftigt. In ihrem neuen Buch "Sprechen wir über Beethoven" ergründet sie, warum uns seine Werke auch heute noch so tief bewegen können. | audio