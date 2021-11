Audio: Stefan Zednik - "Die Mörder sitzen in der Oper"

WDR 3 TonArt. . 08:22 Min. . WDR 3.

Was hat der Besuch des persischen Schahs 1967 in Berlin mit Mozarts "Zauberflöte" zu tun? Autor Stefan Zednik stellt in seinem Buch spannende Beziehungen zwischen verschiedenen Werken und der Geschichte her. | audio