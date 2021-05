Audio: Pandemieklang: Junge Musikerinnen und Musiker zu Corona

WDR 3 TonArt. . 06:00 Min. . WDR 3.

Zehn junge Musikerinnen und Musiker haben ihre Gedanken und Gefühle zur aktuellen Corona-Situation in eigenen Texten zusammengefasst, nachzulesen auf der Plattform Instagram, unter dem Account "Pandemieklang". In WDR 3 Tonart kommen sie in einer Collage von Marcus Stäbler zu Wort. | audio