Audio: Mein liebstes Weihnachtslied - Fabian Müller

WDR 3 TonArt. . 04:47 Min. . WDR 3.

Welches ist Ihr liebstes Weihnachtslied? Warum? Was singen Sie an Weihnachten zuhause? Darüber erzählt der gefragte Pianist Fabian Müller in der WDR 3 Tonart. | audio