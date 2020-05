Audio: Mein Bühnen-Moment: Frank Dupree

Freitag, der 13. in Newcastle: Frank Dupree springt für Gabriela Montero ein und spielt Tschaikowskys 1. Klavierkonzert. Der Pianist und Dirigent erinnert sich an eines der letzten Konzerte in Europa vor dem Shutdown | audio