Audio: Der einzigartige Klang der Staatskapelle Dresden

WDR 3 TonArt. . 05:57 Min. . WDR 3.

Was macht den Klang der Staatskapelle Dresden so einzigartig? Dazu veröffentlich die Hochschule für Musik in Dresden eine umfangreiche Datenbank. Elke Kottmair stellt sie im Gespräch mit Anna Winterberg vor. | audio