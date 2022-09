Carsten Dürer über 25 Jahre "Piano News"

Audio: So klingt Chicago in Neuer Musik

WDR 3 TonArt. . 06:20 Min. . WDR 3. Von Philipp René Quiring.

Der Komponist Hauke Berheide hat die Winde Chicagos zu Musik gemacht - vom Tornado bis zum lauen Lüftchen am See. Im Gespräch mit Philipp Quiring beschreibt er, wie Geräusche Musik werden. Aufführung am 1. Oktober in der Tonhalle Düsseldorf. | audio